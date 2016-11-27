Коченков оставил "Томь" вдесятером

Голкипер "Томи" Антон Коченков получил прямую красную карточку за фол последней надежды на нападающем "Крыльев Советов" Критиане Паскуато. Форвард самарской команды на 26-й минуте матча вышел один на один с вратарем, после чего Коченков, исполняя подкат на подступах к своей штрафной площади, сбил итальянца с ног.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев без промедлений удалил россиянина с поля. Место в воротах "Томи" после удаления Коченкова занял Алексей Солосин.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"