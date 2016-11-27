Коченков оставил "Томь" вдесятером

Голкипер "Томи" Антон Коченков получил прямую красную карточку за фол последней надежды на нападающем "Крыльев Советов" Критиане Паскуато. Форвард самарской команды на 26-й минуте матча вышел один на один с вратарем, после чего Коченков, исполняя подкат на подступах к своей штрафной площади, сбил итальянца с ног.
Главный арбитр встречи Сергей Карасев без промедлений удалил россиянина с поля. Место в воротах "Томи" после удаления Коченкова занял Алексей Солосин.
Удаление @fctomtomsk#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КрыльяТомь 1:0 (удаление вратаря Томи Антон Коченков) pic.twitter.com/WqQCYAUpYr– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
ngil
Он его просто не заметил! Какой идиот разрешает играть в монохромной форме? Если бы не было снега, то томичей не было бы видно на зелёной траве, а в сугробах самарцев можно отыскать только по перчаткам.
14:59