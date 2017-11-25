10:07 | Футбол — РФПЛ

Кобелев – о результативности Дзюбы: "Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина?"


Бывший полузащитник "Зенита" Андрей Кобелев в интервью "Спорт Уик-энд" выразил уверенность в том, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба будет забивать и приносить пользу команде. Форвард в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1) не сумел реализовать пенальти.

В текущем сезоне 29-летний россиянин провел в составе петербуржцев 23 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи.

– Дзюба не забил пенальти – это может сказаться на нем психологически, учитывая, что и так дела у Артема в "Зените" идут не лучшим образом? – вопрос Кобелеву.

– Ну а кто его знает, у него самого надо спросить об этом (смеется). Да, Дзюба много не играл, но, я думаю, у каждого футболиста есть полосы, когда ну просто не идет мяч в ворота – и все!

Помните, в каких тонах не так давно писали про Кокорина? А как Александр стал забивать, так сразу СМИ начали возносить его до небес. Не надо заострять на Дзюбе особое внимание. Он игрок основного состава, в любом случае, Артем будет забивать и приносить питерской команде пользу.

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Дополнительная информация

http://sport-weekend.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2514:andrej-kobelev-dzyuba-malo-zabivaet-a-pomnite-chto-pisali-pro-kokorina&catid=9&Itemid=437

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