Клубы РПЛ в 2017 году потратили на 1,7 миллиарда больше рублей, чем заработали

Финансовый результат клубов российской премьер-лиги в 2017 году получился отрицательным, говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола компанией PwC. Доходы клубов составили 56,8 миллиарда рублей, а расходы – 58,5 (на 1,7 миллиарда больше).

Как говорится в отчете, основной причиной отрицательного финансового результата в 2017 году стало сокращение доходов клубов, не связанных с коммерческой деятельностью. В то же время общий уровень расходов остается стабильным. (Александр Рогулев)