Клубы РФПЛ в первой части сезона были оштрафованы на 9,8 миллиона рублей

КДК РФС по итогам первой части сезона в чемпионате России оштрафовал клубы РФПЛ на сумму 9,8 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет комитета. В документе отмечается, что КДК в первой части сезона провел 21 заседание по делам премьер-лиги, приняв 209 решений.

В общей сложности в период с 13 июля по 13 декабря 2017 года состоялось 25 заседаний КДК РФС. Согласно отчету, по нарушениям во всех турнирах было принято 976 решений. Общая сумма штрафов всех клубов всех дивизионов российского футбола составила 16,342 миллиона рублей. Кроме того, клубам было вынесено 174 замечания и 77 дисквалификаций.

Отмечается, что отчет контрольно-дисциплинарного комитета будет представлен членам исполкома РФС на заседании, которое состоится 25 декабря.

Напомним, что последние матчи 20-го тура чемпионата России состоялись 11 декабря. Турнир возобновится 2 марта матчем "Анжи" - "Рубин".