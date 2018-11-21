Клубы премьер-лиги обеспокоены ситуацией в "Анжи"

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин отметил, что клубы обеспокоены ситуацией вокруг "Анжи". По его словам, они не хотят, чтобы команда снималась с розыгрыша чемпионата России.

Ранее генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что решение об участии клуба в весенней части чемпионата России руководство клуба примет после 8 декабря. Долги клуба увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей.

- У "Анжи" сложная финансовая ситуация. Неоднократно встречался с президентом клуба, генеральным директором, представителями республики, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. - Озабоченность состоянием клуба есть не только у меня. Клубы лиги обеспокоены ситуацией, они не хотят, чтобы у нас по ходу турнира команды сходили с дистанции. Ранее ни одна команда в лиге не снималась из-за финансовых проблем во время сезона, и таких вариантов нельзя допускать и в будущем.

Мы сделаем все возможное, чтобы в Дагестане, где футбол еще и значимый социальный проект, команда доиграла сезон. И если она сможет найти выход из непростой финансовой ситуации, то состав команды и игра позволяют "Анжи" бороться не только за сохранение места в премьер-лиге, но и за более высокие позиции.

"Анжи" доиграет до конца сезона? Уверен, что да. Сделаем все для этого возможное.