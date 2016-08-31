Клуб: "На данный момент Денисов игрок "Динамо"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Динамо", полузащитник Игорь Денисов на данный момент является игроком бело-голубых. В нынешнем сезоне хавбек провел два матча в ФНЛ. По данным "СЭ", 32-летний россиянин ведет переговоры с "Локомотивом".
- Игорь Денисов на данный момент является игроком "Динамо", - сообщили в пресс-службе клуба.
Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал опровергать информацию о переговорах с игроком. (Сергей АСТАХОВ)
Platinum1991
Не нужен Денисов в Локомотиве! НЕ НУЖЕН!!! Этот игрок помог Динамо вылететь в ФНЛ! Он разложил Динамо и развалил командную игру! Он плохо подействовал на Кокорина и тот перестал играть! Одна ПАРШИВАЯ овца, всё СТАДО портит! Денисов неисправимый ЗАНОСЧИВЫЙ фраер! О себе высокого мнения, а на остальных он плевать хотел! Кто там в Локомотиве!!! Не повторяйте ошибку Анжи и Динамо! В Зените Денисов выезжал за счёт других, а футбольные лавры присваивал СЕБЕ! Когда в Динамо эти номера не прошли, то Денисов СДУЛСЯ!!! Не поможет он Локомотиву, а наоборот, ПРИНЕСЁТ Локомотиву только ВРЕД! НЕ БЕРИТЕ Денисова в Локомотив, пусть в Динамо с ним мучаются! Я тогда предупреждал Динамо, чтобы не брали его. Пусть они сами с Денисовым МУЧАЮТСЯ и МАЮТСЯ, а Денисову не надо платить БЕШЕНЫЕ деньги, он на них НЕ ИГРАЕТ!!! Динамо теперь пытается СПЛАВИТЬ Денисова и избавиться от этого фраера! Денисов НЕ НУЖЕН Локомотиву! Не совершайте БОЛЬШОЙ ГЛУПОСТИ в Локомотиве!!! Минздрав ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! Денисов ОПАСЕН для Локомотива и не поможет команде, а только НАВРЕДИТ!!! Прислушайтесь к голосу РАЗУМА!!!
16:13