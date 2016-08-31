Клуб: "На данный момент Денисов игрок "Динамо"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Динамо", полузащитник Игорь Денисов на данный момент является игроком бело-голубых. В нынешнем сезоне хавбек провел два матча в ФНЛ. По данным "СЭ", 32-летний россиянин ведет переговоры с "Локомотивом".

- Игорь Денисов на данный момент является игроком "Динамо", - сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал опровергать информацию о переговорах с игроком. (Сергей АСТАХОВ)