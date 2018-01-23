Клиника "Вилла Стюарт" опубликовала фотографию Джикии после операции

Пресс-служба римской клиники "Вилла Стюарт", где был прооперирован защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия, опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию футболиста.

"Вчера профессор Мариани провел операцию на передней крестообразной связке защитника "Спартака" и сборной России Георгия Джикии", - говорится в подписи к фото.

Напомним, 24-летний защитник получил повреждение 18 января в контрольном матче с китайским клубом "Шанхай Шанган" (0:1). Сроки восстановления при такой травме - пять-шесть месяцев, из-за чего он, с большой долей вероятности, пропустит ЧМ-2018.