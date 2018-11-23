Клементе Родригес: "Были удивлены, когда Аленичев через газету потребовал уволить Старкова"

Бывший защитник "Спартака" Клементе Родригес вспомнил, что его очень удивил поступок Дмитрия Аленичева, потребовавшего уволить из столичного клуба Александра Старкова. В апреле 2006 года тогдашний капитан "Спартака" Аленичев дал интервью "СЭ", в котором выразил недовольство работой главного тренера Александра Старкова. Футболист был выведен из состава, после чего завершил карьеру, Старков вскоре был отправлен в отставку.

- Я хорошо помню историю, когда Дмитрий Аленичев через газету потребовал уволить нашего тренера Александра Старкова, - цитирует 360tv.ru Родригеса. - Это была сложная ситуация. Помню, мы обсуждали все это с Фернандо Кавенаги и сошлись на том, что все это странно. Мы были очень удивлены. В Аргентине такого не бывает, футболист не может пойти в газету и попросить уволить тренера. Но, как оказалось, в России все устроено по-другому.