14:06 | Футбол — РПЛ

Клементе Родригес: "Были удивлены, когда Аленичев через газету потребовал уволить Старкова"

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Бывший защитник "Спартака" Клементе Родригес вспомнил, что его очень удивил поступок Дмитрия Аленичева, потребовавшего уволить из столичного клуба Александра Старкова. В апреле 2006 года тогдашний капитан "Спартака" Аленичев дал интервью "СЭ", в котором выразил недовольство работой главного тренера Александра Старкова. Футболист был выведен из состава, после чего завершил карьеру, Старков вскоре был отправлен в отставку.

- Я хорошо помню историю, когда Дмитрий Аленичев через газету потребовал уволить нашего тренера Александра Старкова, - цитирует 360tv.ru Родригеса. - Это была сложная ситуация. Помню, мы обсуждали все это с Фернандо Кавенаги и сошлись на том, что все это странно. Мы были очень удивлены. В Аргентине такого не бывает, футболист не может пойти в газету и попросить уволить тренера. Но, как оказалось, в России все устроено по-другому.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/sport/udivilsja-kogda-alenichev-poshel-v-gazetu-snimat-trenera-klemente-rodriges-o-spartake-karpine-i-messi/

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