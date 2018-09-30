18:46 | Футбол — РПЛ

Клаудио Маркизио: "Ведущие команды извлекают урок из таких игр"

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Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал поражение от "Анжи" в матче 9-го тура РПЛ (1:2). Питерцы проиграли первый матч в чемпионате, к тому же играя с середины второго тайма в большинстве.

"Это требует мужества и характера, но также внимания и терпения в сложные моменты. Ведущие команды извлекают урок из таких игр. Когда хочешь быть лучшим, каждая деталь имеет значение. Продолжаем усердно работать", - написал Маркизио в Инстаграме, добавив фирменный зенитовский хэштег "Идет волна".


Анжи - Зенит

 

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