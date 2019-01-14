Клаудио Маркизио: "Удивлен тому, как Санкт-Петербург изменился зимой"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о том, как провел отпуск и чем его удивило возвращение в Санкт-Петербург.
– На Рождество я поехал в Турин вместе с семьей. А после мы отправились в теплые края, где почти все время провели на пляже. Старался посвятить все время детям – играл с ними каждый день. Ну а теперь снова настало время футбола и усердной работы.
– В 2018-м у вас в Петербурге была насыщенная культурная программа – вы были в Эрмитаже и в Русском музее. План мероприятий на 2019-й уже составили?
– Знаете, я прилетел в Петербург только вчера, и был очень сильно удивлен тому, как город изменился зимой. Никогда не видел столько снега, все вокруг замерзло, это просто какое-то волшебство! Поэтому для начала я просто буду наслаждаться этой красотой, а потом – посмотрим.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-14-klaudio-markizio-silno-udivlen-tomu-kak-izmenilsya-peterburg-zimoy.htm