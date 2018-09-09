Клаудио Маркизио: "Стадион "Зенита" - один из лучших в Европе и мире"

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, новичок "Зенита", перед контрольным матчем с "Кайратом" рассказал, что помнит игру против петербуржцев в 2008 году. Также футболист высоко оценил стадион "Санкт-Петербург".

- 10 лет назад вы играли против "Зенита" в Лиге чемпионов. Помните тот матч?

- Да, конечно, помню. Он был сложным для нас. Тогда мы встречались на другой арене, а сейчас будем играть на одном из лучших стадионов Европы и мира. Мне приятно, что теперь я выступаю по другую сторону, в новой футболке "Зенита".

Напомним, 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3-го сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Сегодня хавбек провел первую тренировку в петербургском клубе. Маркизио вошел в заявку "Зенита" на контрольный матч с "Кайратом", который состоится сегодня в 18:00. (Егор Бычков)

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