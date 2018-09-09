Клаудио Маркизио: "Семак дал несколько наставлений на сегодняшнюю игру"

Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио, перед матчем с "Кайратом" рассказал, о чем говорил с Сергеем Семаком на первой тренировке с командой.

- Вы сегодня встречались с Сергеем Семаком. Если не секрет, о чем говорили?

- Он дал несколько наставлений уже на сегодняшнюю игру. Для следующих матчей я должен быть в идеальной форме.

Напомним, 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3-го сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Сегодня хавбек провел первую тренировку в петербургском клубе. Маркизио вошел в заявку "Зенита" на контрольный матч с "Кайратом", который состоится сегодня в 18:00. (Егор Бычков)

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