Клаудио Маркизио: "Российский футбол многое дает мне"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что получает многое от российского футбола как на поле, так и за его пределами. 32-летний итальянец добавил, что хочет как можно скорее изучить новую для себя футбольную культуру.

- Российский футбол дает мне многое как на поле, так и за его пределами, - приводит слова Маркизио сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Это совершенно иная идея, отличная от тактического подхода. Я хорошо воспринимаю эти изменения. Хочу как можно скорее изучить новую для себя футбольную культуру.

Маркизио перешел в "Зенит" из "Ювентуса" 3 сентября 2018 года. Он провел 14 матчей за сине-бело-голубых и забил 2 гола.

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