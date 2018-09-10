Клаудио Маркизио: "Мои сыновья будут играть в академии "Зенита". Дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку"

Новичок "Зенита" Клаудио Маркизио в интервью клубной пресс-службе сообщил, что его сыновья будут тренироваться в академии сине-бело-голубых.

- Ваши сыновья играли в академии "Ювентуса". Теперь они будут играть в академии "Зенита"?

– Думаю, что да. Они обожают футбол, наш спорт этим и прекрасен, так как дети влюбляются в мяч раньше, чем в футболку. Им интересно только играть, они ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в составе "Зенита" и множества ударов по мячу.

Сам Маркизио выступал за "Ювентус" на протяжении 25 лет. Игрок был зачислен в академию туринского клуба в семь лет.

"Зенит" обыграл "Кайрат" в дебютном матче Маркизио