Клаудио Маркизио: "Конечно, мне хотелось бы играть в "Ювентусе" вместе с Роналду"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио заявил, что хотел бы поиграть вместе в форвардом Криштиану Роналду в "Ювентусе". 32-летний итальянец добавил, что хочет выиграть чемпионат России в составе петербургского клуба.

- Конечно, мне хотелось бы играть в "Ювентусе" вместе с Роналду, - приводит слова Маркизио сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. - Но теперь я выступаю за "Зенит". У нас есть важные цели: мы хотим выиграть чемпионат и вернуться в Лигу чемпионов. Кроме того, важной задачей является выступление в Лиге Европы: в матче с "Фенербахче" мы можем столкнуться с трудностями. Будем стараться пройти как можно дальше в этом турнире.

Маркизио перешел в "Зенит" из "Ювентуса" 3 сентября 2018 года. Он провел 14 матчей за сине-бело-голубых и забил 2 гола.

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