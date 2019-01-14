Клаудио Маркизио: "Хорошо бы забить "Фенербахче" на выезде, чтобы сделать встречу в Петербурге более легкой"

Итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра.
– Как прошел ваш отпуск? – вопрос Маркизио.
– Был на Мальдивах, но перед поездкой туда встретил Рождество с друзьями и родителями в Турине. Сейчас нужно хорошо поработать на сборах, ведь уже через месяц нас ждут важные матчи в Лиге Европы.
– Что знаете о "Фенербахче"?
– Сейчас они переживают не самые лучшие времена в чемпионате Турции, но для нас это неважно. В Лиге Европы они будут играть с другой энергией и мотивацией, поэтому нужно как следует подготовиться к матчам. Важно будет показать качественную игру уже на выезде. Хорошо бы забить гол, чтобы сделать ответную встречу в Петербурге более легкой.
– Довольны своим первым полугодием в России?
– Очень. Считаю, мы хорошо поработали, ушли на перерыв на первом месте в таблице, хоть последние игры и были не самыми лучшими с точки зрения результатов. В новом году мы обязаны решить свои задачи в чемпионате России, но не менее важно уверенно провести матчи против "Фенербахче". (Егор БЫЧКОВ)