Клаудио Маркизио: "Давай, "Зенит!"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио после матча 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что для его команды существует только победа.
- Когда у тебя большие амбиции, победа является единственной альтернативой. Лидируй. Не догоняй. Давай, "Зенит!" - написал Маркизио в своем Твиттере.
Quando hai grandi ambizioni, vincere è l'unica alternativa 🔥💥– Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 29 октября 2018 г.
Lead. Not Follow 👍 Davai Zenit!#КрыльяЗенит #KryliaZenit #MC10 pic.twitter.com/7HeEu0Saiv
Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября 2018 года. Он провел 7 матчей за сине-бело-голубых и забил 1 гол.
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