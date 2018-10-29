Клаудио Маркизио: "Давай, "Зенит!"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио после матча 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что для его команды существует только победа.

- Когда у тебя большие амбиции, победа является единственной альтернативой. Лидируй. Не догоняй. Давай, "Зенит!" - написал Маркизио в своем Твиттере.

Маркизио перешел в "Зенит" 3 сентября 2018 года. Он провел 7 матчей за сине-бело-голубых и забил 1 гол.

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