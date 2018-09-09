Клаудио Маркизио: "Был крайне взволнован перед дебютом за "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своей первой игры за петербургскую команду. Он дебютировал за сине-бело-гоулбых в воскресенье в товарищеском матче с казахстанским "Кайратом" (1:0), выйдя на поле на 82-й минуте встречи.

- Что скажете об атмосфере на новом для вас стадионе?

- Понравилось. К тому же мы выиграли, поэтому я бы сказал, что все отлично.

- Как вам первые минуты в новой команде? Может, успели с кем-то найти взаимопонимание?

- Я встретился с партнерами, и мы говорили о разных моментах, главным образом - о спортивных. С завтрашнего дня начну.

- Что знаете о чемпионате России, о соперниках, с которыми придется бороться за победу в турнире?

- Чемпионат России - другой уровень, он отличается от уровня серии А. Упор необходимо делать на физику и тактику, не забывая, конечно, и о работе с мячом. Некоторые выводы я уже сделал, будем работать.

- Сменив команду, будете следить за "Ювентусом"?

- Конечно, но я слежу не только за "Ювентусом", но и за другими командами. Совсем скоро стартует Лига Европы, поэтому я слежу и за "Славией", и за "Копенгагеном" - за всеми командами (Маркизио назвал двух соперников "Зенита" в групповом этапе Лиги Европы. - Прим. "СЭ").

- На презентацию вы вышли с сыновьями - как им переезд и новый город?

- Дети уже неделю говорили: "Скорее, мы хотим на стадион!". Наконец, это произошло. Они были рады надеть футболки "Зенита", и сам я был крайне взволнован.

- Это был товарищеский матч, но он собрал 40 тысяч зрителей. Какое это произвело на вас впечатление?

- Я был очень удивлен, что на товарищеский матч пришло так много народу. Вообще, я также смотрел матч со "Спартаком" (0:0, 2 сентября. - Прим. "СЭ") и поддержка меня впечатлила. Должен сказать, что роль болельщиков очень велика для нас, их поддержка помогает футболистам. (Артем Рябовол)

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