Клаудио Маркизио: "Болельщики видят Дзюбу и улыбаются. Он делает людей счастливыми"

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал, что его не удивила популярность форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы, и провел параллель с футболистами сборной Италии после победы на чемпионате мира 2006. Он также рассказал об атмосфере в команде и отметил, что адаптация прошла легче, чем ожидалось.

– С кем из "Зенита" уже сложились самые близкие отношения?

– Как вы помните, я присоединился к команде уже в конце трансферного окна, когда сезон не просто стартовал – было сыграно достаточно много матчей. И из-за этого я ждал сложностей в адаптации и интеграции в команду. Но все оказалось намного легче, меня это радует. Дружеских отношений с кем-то пока не сложилось, но при этом с каждым из парней мы смогли найти общий язык, что меня очень радует, - сказал Маркизио в интервью "Чемпионату".

Аргентинские, бразильские и португальские игроки больше общаются между собой, потому что говорят на схожих языках. Итальянский тоже в целом похож, поэтому я без проблем понимаю их. Есть российские парни, у которых свой язык и культура. Но при этом в команде нет разделения на обособленные группы, все друг с другом общаются и создают классную атмосферу.



– Понимаете бесконечные шутки от Артема Дзюбы?

– О, знаете, он периодически шутит даже на английском – эти шутки я понимаю легко. Вообще Артем – системообразующий игрок раздевалки, который задает атмосферу. У него мощный характер, и шутит он реально много.



– Вас удивила та популярность, которая сейчас есть у Артема?

– Нет, ведь он провел отличный чемпионат мира, который проходил здесь, в России. Действительно, сейчас вокруг него аура славы, его горячо приветствуют во всех городах, куда бы мы не приехали. И это нормально, многие футболисты сборной Италии переживали подобное после победы на ЧМ-2006.

Когда приходят большие победы, болельщики ищут тех, кто олицетворял бы этот успех. Артем стал одним из таких героев. Его любят, это прекрасно – он делает людей счастливыми. Я наблюдаю это в каждом городе. И самое интересное, что не всегда это болельщики "Зенита". Часто это фанаты других клубов или просто любители футбола, которых мы встречаем на улице. Они видят Дзюбу и начинают улыбаться.

Все о чемпионате России - здесь