Клаудио Маркизио: "10-й номер - мой любимый, из-за Дель Пьеро. Знаю, что раньше он был у Аршавина."

Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио, новичок "Зенита", перед контрольным матчем с "Кайратом" рассказал, почему взял себе 10-й номер.

- Я приехал в Санкт-Петербург вчера, но уже успел кое-что посмотреть, - отметил Маркизио. - Самое главное - увидел клубную базу. Всем доволен. Теперь буду ближе знакомиться с тренером и партнерами по команде.

- Вы взяли 10-й номер, под ним раньше выступал Андрей Аршавин, против которого вы сегодня, возможно, сыграете. Почему выбрали именно его?

- Я с большим уважением отношусь к этому номеру, знаю, что раньше он был у Аршавина. Это мой любимый номер с детства, потому что под ним выступал Алессандро Дель Пьеро, - сказал Маркизио.

Напомним, 32-летний итальянец присоединился к сине-бело-голубым 3 сентября на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Сегодня хавбек провел первую тренировку в петербургском клубе. Маркизио вошел в заявку "Зенита" на контрольный матч с "Кайратом", который состоится сегодня в 18:00. (Егор Бычков)

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