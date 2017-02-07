Классон - в интервью Гранквисту: "Ты пообещал много забитых мячей в моем исполнении? Постараюсь оправдать доверие"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист взял интервью у нового полузащитника команды Виктора Классона, в котором экс-игрок "Эльфсборга" выразил удовлетворение от пребывания в новой команде. Также Классон подчеркнул, что постепенно адаптируется к условиям в "Краснодаре".

– Как дела? – спросил Гранквист у Классона.

– В порядке.

– Добро пожаловать в "Краснодар"! Тебе нравится в клубе?

– Да, я всем доволен. Еще не так много времени провел в команде, но у меня сложилось хорошее впечатление, мне нравится здесь находиться.

– Вчера ты принял участие в первой игре за команду. Как впечатления? Уже понял, в какой футбол мы играем?

– Да, и я продолжаю учиться. Тактика и прочие вещи улучшаются с каждой тренировкой. Матч против "Видеотона" был не самым удачным, сыграли вничью - 0:0, но, думаю, мы будем становиться лучше и лучше, когда в строй вернутся все наши футболисты. Верю, что мы сможем улучшить нашу игру.

– Я обещал, что ты забьешь много голов и отдашь много результативных передач. Тебе придется выполнить это обещание.

– Да уж. Постараюсь оправдать это доверие.

– Как тебе город Краснодар? Знаю, что ты не так много увидел, но ты побывал на клубном стадионе и увидел условия для тренировок. Какое впечатление сложилось?

– В городе я был один день, но впечатления самые хорошие. Особенно понравилась клубная инфраструктура, поля для тренировок и стадион были шикарны. А город я осмотрю поближе, когда вернемся.