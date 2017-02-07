Классон - в интервью Гранквисту: "Собираюсь выучить русский язык"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист взял интервью у нового полузащитника команды Виктора Классона, в котором экс-игрок "Эльфсборга" отметил, что основной проблемой в новой стране для него будет незнание языка. Также швед поведал, что в Краснодаре будет жить вместе со своей девушкой.

– Это твой первый клуб за пределами Швеции. Насколько для тебя это тяжело? – спросил Гранквист у Классона.

– Еще не знаю, я не так много времени провел в России, но, думаю, все будет хорошо. Основной проблемой в самом начале будет язык, но я собираюсь улучшить свои знания русского. Да и ты, я надеюсь, поможешь мне с основными вещами, и не только на поле. Все будет в порядке, я уверен.

– Личный вопрос: ты собираешься жить в Краснодаре один или с девушкой? Может, к тебе приедут друзья?

– У меня есть девушка, она приедет в Краснодар, когда мы вернемся со сборов. Моя семья сейчас в Швеции, но они навестят меня.

– Таким образом, у моей жены появится шведская подружка, чтобы ей не было скучно, когда у нас много игр.

– Думаю, им обеим пойдет это на пользу.

– Чем любишь заниматься в свободное время?

– Чем-нибудь новым, если есть такая возможность. Особенно вне дома: рыбу ловить, играть в гольф, а если вдруг устал – люблю и дома посидеть, расслабиться на диване и посмотреть кино.

– Добро пожаловать в "Краснодар"! Очень рад, что в нашей команде появился еще один швед.

– Спасибо за поддержку!