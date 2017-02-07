Классон - в интервью Гранквисту: "Краснодару" нужно закончить чемпионат не ниже четвертого места"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист взял интервью у нового полузащитника команды Виктора Классона, в котором экс-игрок "Эльфсборга" отметил, что команда должна пройти "Фенербахче" в 1/16 финала Лиги Европы. Также швед подчеркнул, что клуб обязан выиграть Кубок России.

– Скоро начнется вторая часть сезона, у нас 13 игр в чемпионате, Кубок России и матчи против "Фенербахче" в Лиге Европы. Какие у тебя амбиции и цели на этот сезон? – спросил Гранквист у Классона.

– Нас ждет много важных игр. Мы планируем пройти 1/16 финала Лиги Европы и пробиться в следующий раунд. Затем попытаемся пройти "Урал" в Кубке, а потом выиграть и сам турнир. И еще нам нужно закончить чемпионат не ниже четвертого места, чтобы гарантировать себе место в еврокубке. Впереди много матчей, и мы их с нетерпением ждем.

– Тоже надеюсь, что мы пройдем "Фенербахче". Ты просто обязан хорошо сыграть с ними, потому что я сыграть не смогу.

– Я заполню шведскую квоту в команде (улыбается).