Классон стал автором лучшего гола "Краснодара" в сезоне

Болельщики "Краснодара" признали гол полузащитника Виктора Классона в ворота тульского "Арсенала" лучшим в сезоне. Как сообщается на странице клуба в Твиттере, мяч, забитый 26-летним шведом, признали лучшим почти 70 процентов болельщиков "быков".

Гол Виктора Классона в ворота тульского "Арсенала" признан лучшим в сезоне! ⚽💪👊



Пушечный выстрел Виктора назвали лучшим почти 70 % болельщиков, принявших участие в опросе на официальном сайте "быков"! pic.twitter.com/NgxycIrOW1 – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 31 мая 2018 г.

В минувшем сезоне Классон провел 34 игры в составе "Краснодара" и забил 12 голов.