17:41 | Футбол — РФПЛ

Классон стал автором лучшего гола "Краснодара" в сезоне


Болельщики "Краснодара" признали гол полузащитника Виктора Классона в ворота тульского "Арсенала" лучшим в сезоне. Как сообщается на странице клуба в Твиттере, мяч, забитый 26-летним шведом, признали лучшим почти 70 процентов болельщиков "быков".

В минувшем сезоне Классон провел 34 игры в составе "Краснодара" и забил 12 голов.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. Итоги сезона
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