Классон объяснил, почему "Краснодар" проиграл "Рубину"

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон заявил, что его команда уступила "Рубину" (1:2) в 1-м туре РПЛ из-за нескольких факторов.

- Одной причины, которая бы объяснила поражение, у меня нет, - цитирует Классона официальный сайт "Краснодара". - К сожалению, многие компоненты игры в этом матче у нас получались из рук вон плохо. И в атаке, и в обороне мы допускали много ошибок. К дальнейшим матчам нам необходимо подходить с большей ответственностью, тогда и результат будет другим.

Во втором туре чемпионата России "Краснодар" сыграет с "Уралом" 4 августа.

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