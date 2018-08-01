17:52 | Футбол — РПЛ

Классон объяснил, почему "Краснодар" проиграл "Рубину"


Полузащитник "Краснодара"  Виктор Классон заявил, что его команда уступила "Рубину" (1:2) в 1-м туре РПЛ из-за нескольких факторов. 

Одной причины, которая бы объяснила поражение, у меня нет, - цитирует Классона официальный сайт "Краснодара". - К сожалению, многие компоненты игры в этом матче у нас получались из рук вон плохо. И в атаке, и в обороне мы допускали много ошибок. К дальнейшим матчам нам необходимо подходить с большей ответственностью, тогда и результат будет другим.

Во втором туре чемпионата России "Краснодар" сыграет с "Уралом" 4 августа.

Урал - Краснодар

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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