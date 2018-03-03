Классон - о победе "Краснодара": "Справедливость восторжествовала"

Нападающий "Краснодара" Виктор Классон назвал справедливой победу над "Ростовом" (3:1) в матче 21-го тура премьер-лиги. По словам игрока, команде тяжело дался первый гол, но во втором тайме она реабилитировалась.

- Хорошая игра, мы действовали неплохо, - отметил Классон. - У нас было достаточное количество моментов, и это очень хорошо, что мы умеем противостоять таким командам, которые в полном составе обороняются. Считаю, мы заслужили эту победу.

- В первом тайме было много моментов у ворот "Краснодара". С чем это связано?

- Я мало могу что-то сказать по поводу опасных моментов у ворот "Краснодара" в первом тайме. Я не помню, какие именно моменты соперники там создавали. Все, что помню, это заработанные пенальти, который они реализовали. Наш первый мяч, который мы забили в игре, достаточно тяжело у нас получился: мы создали момент и реализовали его с трудом. Но мы реабилитировались во втором тайме, забили еще 2 гола и победили.

- Правильно ли арбитр назначил оба пенальти?

- Я не знаю, можно по каждому пенальти много говорить, но в итоге, я считаю, справедливость восторжествовала.

- Сергей Галицкий после продажи акций "Магнита" сказал, что будет больше времени уделять команде. Это сейчас уже как-то проявляется?

- Да, у него сейчас должно появиться больше свободного времени, чтобы больше уделять внимания команде. Я считаю, рано или поздно это проявится для нас в положительном ключе.

- После сборов изменилась ли игра команды весной?

- В матче с "Ростовом" мы пытались больше играть низом, но опять же важно соблюдать баланс на поле. С одной стороны, играть низом, создавать моменты, но с другой стороны - нагнетать обстановку путем игры в длинный пас за линию обороны соперника. Сочетание одного и другого - это очень важно. И мы добились этого. (Екатерина ПОТАПОВА)