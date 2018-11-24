Классон не поможет "Краснодару" в матче с "Арсеналом" из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала". Об этом сообщил сам футболист.

- Что произошло в эпизоде с моей травмой? Я пытался накрыть на фланге Игнатьева, мяч попал мне в ногу, и она как-то неестественно подвернулась, - сказал футболист в интервью официальному сайту клуба. А потом я упал. Была резкая боль, и я не смог продолжить игру. Хорошо, что все обошлось растяжением. Я сам очень переживал. Опасался, что травма будет более серьезной, но все оказалось не так плохо. Сейчас чувствую себя гораздо лучше. В воскресенье с "Арсеналом" я, конечно, вряд ли сыграю. Но сам надеюсь восстановиться к следующей игре в Лиге Европы против "Акхисара".

Матч "Краснодар" - "Арсенал" состоится 25 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

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