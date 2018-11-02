19:55 | Футбол — РПЛ

Классон - лучший игрок "Краснодара" в октябре по версии болельщиков

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Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Виктора Классона лучшим футболистом октября. 26-летний швед набрал 34,1 % голосов.

Второе место занял нападающий Ари (20%), третье - хавбек Юрий Газинский (14,6 %).

В текущем сезоне Классон провел 17 матчей за "Краснодар", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.

"Краснодар" занимает 2-е местов РПЛ после 12 туров, имея в активе 22 очка.

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