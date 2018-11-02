Классон - лучший игрок "Краснодара" в октябре по версии болельщиков

Второй раз кряду Виктор Классон становится лучшим футболистом месяца в ФК "Краснодар"! 🔥👏💪



Опрос проводился на официальном сайте клуба.



🥇 Виктор Классон - 34,1%

🥈 Ари - 20%

🥉 Юрий Газинский - 14,6 %#ИгрокМесяца #ВпередБыки pic.twitter.com/rKtANHNp1S