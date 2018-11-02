Классон - лучший игрок "Краснодара" в октябре по версии болельщиков

Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Виктора Классона лучшим футболистом октября. 26-летний швед набрал 34,1 % голосов.
Второе место занял нападающий Ари (20%), третье - хавбек Юрий Газинский (14,6 %).
Второй раз кряду Виктор Классон становится лучшим футболистом месяца в ФК "Краснодар"! 🔥👏💪– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 2 ноября 2018 г.
Опрос проводился на официальном сайте клуба.
🥇 Виктор Классон - 34,1%
🥈 Ари - 20%
🥉 Юрий Газинский - 14,6 %#ИгрокМесяца #ВпередБыки pic.twitter.com/rKtANHNp1S
В текущем сезоне Классон провел 17 матчей за "Краснодар", забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.
"Краснодар" занимает 2-е местов РПЛ после 12 туров, имея в активе 22 очка.
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