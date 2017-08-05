21:32 5 августа | Футбол — РФПЛ

Классный гол Алексея Миранчука в матче со "СКА-Хабаровск"

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"Локомотив" открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Автором гола стал Алексей Миранчук, на 75-й минуте игры реализовавший штрафной удар. Полузащитник точно пробил в верхний угол ворот - Александр Криворучко не сумел дотянуться до мяча.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Мы, конечно, плохо играем в футбол, но на поле все делаем классно и великолепно.. Что же еще надо делать, чтобы играть хорошо?!..

23:40 5 августа