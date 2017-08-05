Классный гол Алексея Миранчука в матче со "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Автором гола стал Алексей Миранчук, на 75-й минуте игры реализовавший штрафной удар. Полузащитник точно пробил в верхний угол ворот - Александр Криворучко не сумел дотянуться до мяча.

Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"