Классный гол Алексея Миранчука в матче со "СКА-Хабаровск"

"Локомотив" открыл счет в матче 4-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск". Автором гола стал Алексей Миранчук, на 75-й минуте игры реализовавший штрафной удар. Полузащитник точно пробил в верхний угол ворот - Александр Криворучко не сумел дотянуться до мяча.
Текстовая трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ЛокоСКА 1:0 75' Алексей Миранчук pic.twitter.com/Co8wr50Zwd– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
PitersS
Мы, конечно, плохо играем в футбол, но на поле все делаем классно и великолепно.. Что же еще надо делать, чтобы играть хорошо?!..
23:40 5 августа