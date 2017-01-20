Клаэссон может остаться в "Эльфсборге" до летнего трансферного окна

Агент полузащитника "Эльфсборга" Виктора Клаэссона Пер Юнссон сообщил, что игрок еще не принимал решения относительно своего будущего. По его словам, футболист может остаться в шведском клубе до лета 2017 года. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к хавбеку со стороны "Краснодара".

– Виктор еще не принял решения о своем будущем, – приводит Р-Спорт" слова Юнссона. – Рано говорить о том, что он вот-вот подпишет с кем-то контракт. Мы действительно ведем переговоры с "Краснодаром". Однако Клаэссоном интересуются и другие клубы из других стран. Мы подумаем, какой вариант будет лучшим для него. Возможно, мы дождемся большого летнего трансферного окна, а в январе не будем торопить события.