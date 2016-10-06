Кирьяков сегодня будет представлен в качестве главного тренера тульского "Арсенала"

По данным "СЭ", бывший наставник юношеской сборной России Сергей Кирьяков с высокой долей вероятности сегодня будет представлен в качестве главного тренера тульского "Арсенала". Ранее этот пост покинул Сергей Павлов.

Напомним, вчера туляки объявили о смене президента клуба – вместо Петра Кошельникова должность занял бывший спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев.

Сегодня также появилось сообщение, что бывший главный тренер "Спартака", "Мальорки" и "Армавира" Валерий Карпин достиг принципиальной договоренности с тульским клубом. Однако сам специалист в интервью "СЭ" опроверг эту информацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)