Кирьяков сделал одну замену в "старте" "Арсенала" на матч с "Ростовом"

Стал известен стартовый состав "Арсенала" на матч 27-го тура против "Ростова". По сравнению с предыдущей игрой против "Уфы" (0:1), наставник туляков Сергей Кирьяков сделал одну замену - в атаке вместо Игоря Шевченко появится Федерико Расич.

Полностью "старт" "Арсенала" выглядит следующим образом: Габулов - Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров - Бурмистров, Максимов, Бурчану, Думбья - Расич.

Матч "Арсенал" - "Ростов" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.