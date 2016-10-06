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Кирьяков представлен в качестве главного тренера тульского "Арсенала"

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Новый президент тульского "Арсенала" Гурам АДЖОЕВ.Гурам Аджоев: "Я не увольнял Павлова из "Арсенала"

Как стало известно "СЭ", наставник юношеской сборной России Сергей Кирьяков прибыл в Тулу, побывал на базе "Арсенала", а затем был представлен команде в качестве нового главного тренера. Ранее этот пост покинул Сергей Павлов.

Напомним, что вчера туляки также объявили о смене президента клуба – вместо Петра Кошельникова должность занял бывший спортивный директор "Динамо" Гурам Аджоев.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".

 

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ars71

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