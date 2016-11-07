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Кирсан Илюмжинов: "Шалимов начинал тренерскую карьеру в "Уралане", значит, имеет большое будущее"

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не удивлен успехам Игоря Шалимова в "Краснодаре". Шалимов был главным тренером "Уралана" в 2003 году, когда президентом клуба был Илюмжинов.

– Не удивлен успехам Шалимова в "Краснодаре". Он же свою первую тренерскую закалку получил в "Уралане", – приводит "Известия" слова Илюмжинова. – А кто получает ее в "Уралане", тот имеет большое будущее. Тогда в Элисте были другие условия. Да и сам Шалимов как тренер стал взрослее, поэтому сейчас и добивается успеха у Сергея Галицкого. Точно так же сумели преуспеть Леонид Слуцкий и Николай Писарев, которые также начинали у нас.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/642299

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