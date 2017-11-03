Кирилл Панченко: "Жду момента, когда "ВТБ Арена" откроется полностью, и "Динамо" начнет на ней играть"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко в интервью "Известиям" отметил, что "ВТБ Арена" не похожа ни на какой другой стадион в мире. Форвард также добавил, что с нетерпением ждет открытия арены.

– Будучи игроком ЦСКА, вы побывали на многих знаменитых аренах Европы в Лиге чемпионов. Новый домашний стадион "Динамо" похож на какую-то из них?

– У каждой арены свой облик, своя атмосфера. Сложно провести какие-то параллели. Я помню, как мы приезжали на "Альянц Арену" в Мюнхене и домашний стадион "Манчестер Сити", новая арена "Динамо" не похожа ни на что другое. Очень необычный вид изнутри, все невероятно ярко – это впечатляет. Очень жду момента, когда арена откроется полностью, и мы начнем на ней играть.

– Масштаб стадиона действительно влияет на настрой игроков во время матча?

– Да, когда арена построена в современном стиле и трибуны полностью заполнены зрителями, атмосфера совершенно особенная. Мы, конечно, стараемся в любых условиях играть с максимальной самоотдачей, биться за свой клуб, команду и болельщиков. Но на таких стадионах все равно по-другому себя чувствуешь – именно психологически. Испытываешь такой эмоциональный подъем, что отдаешь больше сил, чем у тебя, казалось бы, есть.

– Член попечительского совета ВФСО "Динамо" Сергей Степашин взял с вас обещание сделать хет-трик в первом официальном матче на "ВТБ Арене". Успеете после травмы набрать необходимую для этого форму?

– Это сейчас главный вопрос для меня. Понятно, что травма непростая и крайне неприятная, если из-за нее полгода не можешь играть. Но лечение идет в плановом режиме, и я рассчитываю, что уже весной смогу выступать с полной нагрузкой и наберу оптимальную форму. Сейчас нога уже не болит. Видите, передвигаюсь самостоятельно, без костылей. Даже смог ударить по мячу во время церемонии на стадионе. В общем, постараюсь выполнить просьбу Сергея Вадимовича и порадовать наших болельщиков.