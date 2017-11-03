Кирилл Панченко: "У "Динамо" при Хохлове виден эмоциональный подъем"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко в интервью "Известиям" отметил, что в чемпионате России у динамовцев слабых соперников нет. Форвард также добавил, что при новом главном тренере Дмитрии Хохлове виден эмоциональный подъем у футболистов.

– "Динамо" сыграло вничью со "Спартаком" (2:2), "Зенитом" (0:0) и с ЦСКА (0:0). Почему при этом вы теряете очки с менее сильными командами?

– Наверное, скажу банальность, но слабых соперников у нас сейчас нет. Тем более в РФПЛ – высшем эшелоне российского футбола. Да, нам не очень удаются матчи с такими командами, как "Арсенал", "Урал" или "Уфа". Хотя я не могу сказать, что мы их недооценивали и относились к этим матчам не так серьезно, как к "Спартаку", "Зениту" и ЦСКА. Но ведь и "Арсенал" тоже хочет побеждать, набирать очки. Обыграл он не только нас, но и "Зенит". Поэтому неправильно делить соперников на слабых и сильных. Каждый матч дается очень сложно. Никто просто так очки вам не отдаст. В этом смысле лига очень выросла за последнее время. Конкуренция очень жесткая.

– Наблюдая за командой со стороны, вы уже можете сказать, чем "Динамо" Дмитрия Хохлова отличается от "Динамо" Юрия Калитвинцева?

– По прошедшим матчам пока сложно что-то сказать. Чтобы сравнить этих тренеров, надо пройти под их руководством хотя бы один подготовительный сбор. А под началом Дмитрия Валерьевича я не провел ни одной тренировки, занимаюсь с физиотерапевтом. Если же оценивать "Динамо" со стороны игры, то прошедших матчей мало для выводов. Трудно было что-то серьезно поменять за это время. Но при новом тренерском штабе виден эмоциональный подъем. В конце концов, есть и результат – четыре очка в двух матчах, ничья в очень непростом выезде к "Рубину". Сейчас нужно цепляться за эти результаты и эмоции. И продолжать в том же духе.

Напомним, что "Динамо" занимает 14-е место турнирной таблицы чемпионата России, набрав в 15 матчах 14 очков.