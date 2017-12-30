Кирилл Панченко: "Решил, что не стану отдыхать"

Нападающий московского "Динамо" Кирилл Панченко в интервью "Спорт FM" отметил, что физическое восстановление проходит хорошо. Форвард также добавил, что решил не ехать в отпуск на время зимней паузы.

– Кирилл, как состояние, бодрость духа? Готовитесь к возвращению в строй?

– Все отлично! Настроение и состояние – хорошие, - приводит клубная пресс-служба слова Панченко -Провел в Италии два месяца из трех восстановительных. Уже работаю на поле, много бегаю, бью по воротам. Делаю тесты: на силу, на выносливость, бег, прыжки. Профессор Марьяни остался доволен. Говорит, что мне нужно заняться аэробной работой, подтянуться физически, восстановить дыхание. Еще он сказал, что я могу приступить к тренировкам в общей группе.

– Вы очень быстро восстанавливаетесь. Чья идея была ехать в Италию?

– В первую очередь, скорость восстановления зависит от организма. В Италии я был в клинике каждый день, видел много случаев, когда люди и спустя полгода хромали. Что касается меня, то я сразу поставил себе цель как можно скорее вернуться на поле. Поэтому я усердно работаю над мышцами, ускоряю этот процесс. Если бы мой организм не позволял этого делать, вполне вероятно, что все могло бы затянуться. Наши врачи сразу определили меня в Италию к профессору Марьяни. Ведь он – профессор, не просто хирург. Он в этом разбирается. Для него сделать такую сложную операцию на колене – все равно, что ногти постричь.

– Физическое восстановление, к счастью, проходит хорошо. А что касается психологии? Такая серьезная травма, да еще и в начале сезона, наверняка стала ударом. Успевает ли голова сейчас за восстановлением мышц?

– Когда я только получил травму, конечно, настроение было упадническое. Ведь я выбыл на целых шесть месяцев, может, и больше. Но сейчас прошло всего три с лишним месяца, а никаких ощущений от травмы не осталось. Колено стабильное. Что может быть лучше? Жду – не дождусь начала сборов, хочу начать тренироваться с командой.

– "Жду – не дождусь сборов!". И это говорит футболист посреди отпуска! Отпуск-то у тебя был?

– Нет, отпуска у меня не было, потому что я сразу решил, что не стану отдыхать, а буду активно восстанавливаться, возвращаться в форму. Только недавно вернулся из Италии, уже успел потренироваться на базе. Понятно, что в первые дни праздников все тренажерные залы будут закрыты, но затем я постараюсь тренироваться хотя бы через день, чтобы не терять то, что наработал за эти три месяца.