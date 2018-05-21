Кирилл Панченко: "Головин - игрок без слабых мест. Хочется увидеть его в европейском топ-чемпионате"

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко высоко оценил игру полузащитника ЦСКА Александра Головина. Ранее футболисты выступали вместе в составе московских армейцев.

- Александр Головин - это игрок без слабых мест. У него есть техника, а также скорость, удар, быстрота мышления. Даже язык не поворачивается назвать его молодым футболистом. Такое ощущение, что он опытный игрок. Он прогрессирует с каждым годом. Хотелось бы, чтобы он уехал за границу. Я вообще хочу, чтобы наши футболисты играли в зарубежных лигах. Я имею в виду топ-чемпионаты. Сейчас ему нужно как можно лучше проявить себя на ЧМ-2018. Судя по СМИ, у него уже есть предложения из Англии. Ему нужен следующий шаг вперед”, - сказал Панченко в эфире телеканала "Наш футбол".

21-летний полузащитник ЦСКА в завершившемся сезоне провел 27 матчей в премьер-лиге и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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