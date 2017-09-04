Кирилл Панченко: "Будем максимально готовиться к суперматчу с "Зенитом"

Нападающий "Динамо" и сборной России Кирилл Панченко после товарищеского матча бело-голубых с национальной командой (0:3) поделился своими впечатлениями, а также отметил, что впереди важная встреча с "Зенитом" в рамках 9-го тура чемпионата страны.

– Эта неделя была плодотворной, готовились к матчу. Эмоции положительные, – приводит слова Панченко пресс-служба "Динамо". – Это сборная России, большая ответственность, у всех ребят горели глаза. Станислав Саламович сказал, что нужно тактически выстроить команду, поэтому мы в основном работали над тактикой.

Мы играли в три центральных защитника и два нападающих. Надо было грамотно перекрывать зоны. Где-то получилось, где-то нет. Мы разъезжаемся, так что теперь буду сам разбирать свою игру. Хороший получился спарринг, динамовцы тоже играли с большим желанием.

– Слышали, как болельщики скандировали: "Панченко, забей Луневу"?

– Если честно, не слышал. Стадион был полный, получился футбольный праздник. А у Лунева спросил, в какой зоне мне лучше сыграть при "стандартах", чтобы я ему не мешал при выходе, если что.

– Впереди важный матч против "Зенита".

– Это суперматч. Команда идет на первом месте, будем максимально готовиться. Думаю, мы хорошо и плодотворно подготовимся.