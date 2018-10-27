Кирилл Набабкин: "Мне 32 только по документам, так-то я "замазанный по паспорту"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин пошутил, что ему по документам был изменен возраст в сторону увеличения. По словам футболиста, он не чувствует себя на 32 года.

– И Бекао, и Магнуссон, и Чернов отлично влились в команду, потому что у нас очень сплоченный коллектив, - цитирует официальный сайт ЦСКА Набабкина. - Мы все друг друга поддерживаем, поэтому ребятам не составило труда заиграть с листа. Бекао, пока не получил четвертую желтую карточку в Махачкале, и вовсе в этом сезоне все матчи провел от свистка до свистка.

– Большинство новичков ЦСКА – ребята молодые. Какова ваша роль в их футбольном взрослении?

– Виктор Михайлович просит нас больше разговаривать на поле, не молчать. Это, кстати, касается не только опытных игроков, но и молодежи. В силу того, что я много лет в команде, конечно, всегда ищу возможность помочь, подсказать, поддержать. Так что наблюдение верное.

– Вы второй в команде по возрасту после Игоря Акинфеева. Помните об этом?

– Ну, тридцать два мне только по документам, так-то я гораздо моложе, просто "замазанный" по паспорту. Не с целью уменьшения возраста, а наоборот (смеется).