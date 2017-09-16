Кирилл Набабкин: "Игры с "Ростовом" всегда складываются непросто"

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что армейцев ждет непростая игра. Встреча пройдет сегодня, 16 сентября. Начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
- С "Ростовом" уже который год обе игры складываются непросто, - цитирует пресс-служба клуба Набабкина. - Не важно, какой тур, на каком месте мы и они, всегда надо закладываться на тяжелую борьбу до последней минуты.
#Matchday!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 сентября 2017 г.
⚽ #ЦСКАРостов
🏆 #РФПЛ
⏰ 16:30 мск
🏟 #ВЭБарена
📺 #НашФутбол
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