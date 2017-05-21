 Кирилл Набабкин: "Анжи" в любом составе иногда выдает качественные матчи". ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кирилл Набабкин: "Анжи" в любом составе иногда выдает качественные матчи"

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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что соперник может выдать хорошую игру в любом составе. Напомним, что армейцы идут на втором месте в турнирной таблице и опережают "Зенит", который идет третьим, всего на одно очко. "Анжи" занимает 12-е место.

– "Анжи" – неплохая команда, которая умеет перестраиваться по ходу матча в зависимости от игры соперника, от счета, – цитирует Твиттер ЦСКА Набабкина. – В футбольном плане в Махачкале многое поменялось в последние годы, но в любом составе коллектив иногда выдает качественные матчи.

Напомним, что матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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