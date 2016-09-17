Кирилл Ковальчук: "Томь" одержала важную победу над "Арсеналом"

Полузащитник "Томи" Кирилл Ковальчук назвал важной победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура чемпионата России (1:0). Также он отметил, что команда уже думает о матче против "Сибири"​ в 1/16 финала Кубка России.

- Очень важная победа, очень нужная победа, потому что играли против ближайшего конкурента по турнирной таблице, - цитирует пресс-служба клуба Ковальчука. – Не скажу, что была игра за 6 очков, но очень важная. В принципе сыграли хорошо и порадовали болельщиков после игры с ЦСКА. Сейчас у нас впереди сибирское дерби, поэтому пока не думаем о игре с "Рубином" в 8-м туре. Думаю, что с сегодняшним хорошим настроением мы с можем подготовиться к ближайшей встрече. На "Рубин" будем смотреть после Новосибирска.