Кирилл Ковальчук: "Томь" будет стараться забить, несмотря на игру в меньшинстве"

Полузащитник "Томи" Кирилл Ковальчук в перерыве гостевого матча 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда проиграла начало встречи. По словам украинского хавбка, "Томь" будет стараться искать счастья в атаке, несмотря на игру в меньшинстве.

– Проиграли начало матча, – сказал Ковальчук в эфире телеканала "Наш футбол". – Сразу было несколько моментов у наших ворот. Будем стараться выравнивать игру, несмотря на численное меньшинство. Нам ничего не остается, кроме как забивать. Будем стараться атаковать и надеяться на то, что шансы впереди у "Томи" будут.