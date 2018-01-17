Кирилл Котов - о переходе Фернандеша в "Интер": "Это очень сложно. У него хороший контракт, а "Локо" идет на первом месте"

Бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов в интервью SempreInter.com отметил универсализм полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша, интерес к которому проявляет "Интер". Вместе с тем, бывший сотрудник столичного клуба сомневается, что 31-летний португалец перейдет в клуб серии А.

- Как вы думаете, мог бы Фернандеш усилить нынешний "Интер"?

- Думаю. он бы мог помочь "Интеру". Если тренер верит в него, он может принести много пользы.

- На каких позициях он может играть?

- Его основная позиция - атакующий полузащитник, "десятка", но он может играть и глубже, исполняя центрального полузащитника.

- Какие, по вашему мнению, его сильные и слабые стороны?

- Его сильные стороны - техника, хороший контроль мяча, дриблинг и дальние удары. Он - лидер. Его слабость в том, что тренер должен доверять ему, рассчитывать на него, чтобы тот хорошо играл.

- Каковы шансы на его переход в "Интер"?

- Думаю, это будет очень сложно, потому что у него хороший контракт, а команда занимает первое место в чемпионате России.

- Мог бы он справиться с давлением со стороны СМИ в таком клубе, как "Интер"?

- Он очень обособленный, но когда общается с прессой, он спокоен.

- Каковые детали его контракта?

- Он рассчитан на еще 1,5 года.

Напомним, Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В этом сезоне он принял участие в 28 матчах на клубном уровне, забив 9 мячей и отдав 6 результативных передач.