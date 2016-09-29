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Кирилл Котов: "Локомотив" платит Денисову 1,5 миллиона евро, "Динамо" - 2,5"

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Бывший спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов в интервью "Матч ТВ" подчеркнул, что скептически относится к подписанию контракта с полузащитником Игорем Денисовым. По его словам, хавбек, арендованный у "Динамо", получит за сезон около 1,5 миллиона евро.

- При новом руководстве клуб взял в аренду Игоря Денисова. Это дорого?

- Слышал, что по условиям аренды "Локо" платит Денисову 1,5 миллиона евро, "Динамо" - 2,5. Я бы вряд ли его пригласил - рассчитывал, что Баринов заиграет. Тем более Денисову 32 года. У всех разные взгляды на развитие клуба.

- Денисов в "Зените" устроил истерику, когда узнал размер зарплаты Халка. В "Локомотиве" такое бывало?

- Чорлука получал 3 миллиона евро в год. Это самая высокая зарплата в команде, и никто не спрашивал почему. Новый контракт? Для Чарли он великолепен, в мое время платить 16 миллионов евро за 4 года было бы невозможно.

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI672579_Kirill_Kotov_Igrok_v_19_let_govorit_U_mena_dazhe_mashiny_net_A_pochemu_ona_dolzhna_byt

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