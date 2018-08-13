Кирилл Комбаров: "Выходили на матч с "Ахматом" очень мотивированными"

Защитник тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров после матча 3-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) отметил, что команда билась в каждом эпизоде и хотела набрать очки.

- Матч был очень тяжелым для нас. В начале первого тайма инициативой владел "Ахмат", потом мы немного перехватили инициативу, - приводит пресс-служба "Арсенала" слова Комаброва. - В конце первого тайма было удаление, но мы не сломались и во втором тайме перевернули игру.

Мы выходили на матч мотивированными. У нас было всего лишь одно очко. Поэтому нам нужно набирать очки. Бились в каждом эпизоде.