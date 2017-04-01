Кирилл Комбаров: "У меня сегодня было три возможности забить гол"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров после победы над "Томью" (3:0) в матче 21-го тура чемпионата России остался доволен игрой команды. По его словам, "канонирам" каждое очко очень важно.

– У меня сегодня было три возможности забить гол, - цитирует Комбарова официальный сайт "Арсенала". - Но забил я не в самой простой ситуации, хотя мог забить раньше. Конечно, я очень рад. Надеюсь, продолжу в том же духе.

Игра, судя по результату, удалась. Однако во втором тайме первые минут десять соперник нас поджал. Не знаю, с чем это связано. Тем не менее, мы забили второй гол и играть стало легче.

Для нас сейчас каждое очко очень важно. Идем от игры к игре. Теперь поедем в Грозный и постараемся набрать очки.