Кирилл Комбаров: "Считаю, что удаления Григалавы не было"

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров отметил, что в начале матча 4-го тура российской премьер-лиги с ЦСКА его команда играла не так, как хотела

- Для нас был очень сложный матч. Первые десять – пятнадцать минут играли не так, как нам хотелось бы, потом выровняли игру, но уже пропустили мяч, - сказал Комбаров. - Во втором тайме стали играть более-менее, но последовало нелепое удаление, которого, считаю, не было. Перед этим сбили Бакаева - сзади ударили по ногам и после этого пошла контратака, судья свистнул фол и дал прямую красную карточку. Мне непонятно это его решение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)