Кирилл Комбаров: "Пусть губернатор Томской области выполняет свои обязательства"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров, перешедший в тульский клуб из "Томи", рассказал о плачевном положении дел в коллективе из Томска. Футболист отметил, что игроки еще не получили ни копейки от "Томи".

– Из Томска новости есть?

– Ситуация совсем плачевная. Никому еще не выплатили ни копейки. Обещают, обещают... Но как будет на самом деле, не знает никто. Кроме, наверное, руководителей. Футболистам никто ничего не говорит.

– Переход в "Томь" стал ошибкой?

– У меня была там постоянная практика, это в любом случае плюс. Жаль только, что в силу разных внешних факторов команде тяжело добиваться результата. Играть в футбол все эти проблемы реально мешали. Отсюда и нынешнее последнее место.

– При этом Томск – город футбольный.

– Да, город приятный. Не могу сказать, что часто там гулял. Когда семья меня навещала, ходили больше в кино, в театр. Хотя местные морозы прочувствовать успел. Но "минус 30" там переносятся легче, чем в столице.

– Недавняя цитата губернатора Томской области Сергея Жвачкина: "Как я могу смотреть в глаза врачам и учителям, которые получают по 36 тысяч, когда наши футболисты получили по 2 миллиона в месяц каждый?" Готовы прокомментировать?

– Я могу сказать только одно: пусть губернатор говорит, что считает нужным, но выполняет при этом обязательства, которые есть у него перед футболистами. Вот и все. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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